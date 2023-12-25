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        Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yeri yandı

        BURSA'daotomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri, kullanılamaz hale geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:35
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        Bursa'da otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yeri yandı
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        BURSA'daotomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yeri, kullanılamaz hale geldi. 

        Yangın, saat 13.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi Derya Caddesi'ndeki otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde çıktı. İddiaya göre; sobadan sıçrayan kıvılcımın plastik malzemeleri tutuşturması ile çıkan yangın, paniğe yol açtı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürüldü; iş yerinde hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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