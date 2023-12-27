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        Bursa'da inşaatta iskele çöktü: 6 işçi yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, fabrika inşaatında beton dökümü sırasında iskelenin çökmesiyle, beton harcı ve enkazı altında kalan 6 işçi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:45
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        Bursa'da inşaatta iskele çöktü: 6 işçi yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, fabrika inşaatında beton dökümü sırasında iskelenin çökmesiyle, beton harcı ve enkazı altında kalan 6 işçi, yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında, Akhisar Mahallesi 161'inci Sokak'taki fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatın 2'nci katında beton dökülürken iskele çöktü. O sırada iskele üzerinde çalışan Menzeher Acar (43), Murat Acar (24), Necmettin Albayrak (58), Emsal Çeçen (52), Murat Günden (44) ve Zülküf Acar (30) iskele ile dökümü yapılan beton harcı ve beton parçalarının enkazı altında kalıp, yaralandı. Diğer işçiler, enkaz altındaki işçilerin yardımına koşarken; ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştıkları yerden kurtardığı 6 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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