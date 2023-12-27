Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ Üniversitesi'nin Filistinli doktora öğrencisi, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti

        BURSAUludağ Üniversitesi´nde (BUÜ) doktora çalışmalarını yürüten Filistinli Mohammed Abd Elhade Nassar (38), İsrail güçlerinin saldırısında babası ve kardeşi ile yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:21 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ Üniversitesi'nin Filistinli doktora öğrencisi, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSAUludağ Üniversitesi´nde (BUÜ) doktora çalışmalarını yürüten Filistinli Mohammed Abd Elhade Nassar (38), İsrail güçlerinin saldırısında babası ve kardeşi ile yaşamını yitirdi.

        Doktora çalışmaları için geldiği BUÜ´de iktisat alanında eğitimini sürdüren Filistin vatandaşı Mohammed Abd Elhade Nassar, çatışmaların başlamasının ardından ülkesine döndü. Evli ve 5 kız çocuk babası olan Nassar, önceki gün ailesiyle birlikte saldırıların hedefi oldu. Nassar, İsrail güçlerinin düzenlediği baskında, babası ve kardeşi ile hayatını kaybederken, vefat haberini, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

        Üniversitenin web sayfasından da paylaşılan taziye mesajında, "İsrail güçlerinin Gazze´de sürdürdüğü saldırılar sonucunda doktora öğrencimiz Mohammed Abd Elhade Nassar, kardeşi ve babasının şehit olduklarını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimiz ve ailesi nezdinde alçakça saldırılarda şehit düşen kardeşlerimize Allah´tan rahmet diliyor, tüm dünya ülkelerini bu zulme bir son vermesi konusunda girişimlerini sürdürmesi için bir kez daha göreve davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        İnşaatta can pazarı! 6 işçi yaralandı
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Bursa'da inşaatta iskele çöktü: 6 işçi yaralı
        Bursa'da inşaatta iskele çöktü: 6 işçi yaralı
        Bursa'da beton dökülen inşaatın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı
        Bursa'da beton dökülen inşaatın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı
        Eşini öldürüp, 'deli' numarası yaptı, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Eşini öldürüp, 'deli' numarası yaptı, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Beyin ölümü gerçekleşen babalarının organlarını bağışlayarak, 6 kişiye umut...
        Beyin ölümü gerçekleşen babalarının organlarını bağışlayarak, 6 kişiye umut...
        İznik'in zengin tarihini araştırmak isteyenlere 700 yıllık medresedeki kayn...
        İznik'in zengin tarihini araştırmak isteyenlere 700 yıllık medresedeki kayn...
        Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarıyla 6 hasta hayata tutund...
        Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarıyla 6 hasta hayata tutund...