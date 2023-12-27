Bursa'da tartıştığı motosiklet sürücüsünü elinden aldığı kaskla darbeden sürücü tutuklandı

BURSA'da, otomobiline çarptığı gerekçesiyle tartıştığı motosiklet sürücüsünü D.A.'yı, elinden aldığı kaskla darbeden Yusuf Hızar, tutuklandı.

Olay, 25 Aralık öğlen saatlerinde Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. D.A., motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre dikkatsizlik sonucu cadde üzerinde Yusuf Hızar yönetimindeki 16 BCP 109 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü Yusuf Hızar, motosikletlinin elindeki kaskı alıp, defalarca başına vurarak darbetti. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, yoldan geçen bir sürücünün de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf Hızar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hızar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.