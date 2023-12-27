Bursa'da tartıştığı motosiklet sürücüsünü elinden aldığı kaskla darbeden sürücü tutuklandı
BURSA'da, otomobiline çarptığı gerekçesiyle tartıştığı motosiklet sürücüsünü D.A.'yı, elinden aldığı kaskla darbeden Yusuf Hızar, tutuklandı.
BURSA'da, otomobiline çarptığı gerekçesiyle tartıştığı motosiklet sürücüsünü D.A.'yı, elinden aldığı kaskla darbeden Yusuf Hızar, tutuklandı.
Olay, 25 Aralık öğlen saatlerinde Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. D.A., motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre dikkatsizlik sonucu cadde üzerinde Yusuf Hızar yönetimindeki 16 BCP 109 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü Yusuf Hızar, motosikletlinin elindeki kaskı alıp, defalarca başına vurarak darbetti. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, yoldan geçen bir sürücünün de cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kavganın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf Hızar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hızar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.