Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tartıştığı motosiklet sürücüsünü elinden aldığı kaskla darbeden sürücü tutuklandı

        BURSA'da, otomobiline çarptığı gerekçesiyle tartıştığı motosiklet sürücüsünü D.A.'yı, elinden aldığı kaskla darbeden Yusuf Hızar, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 19:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da tartıştığı motosiklet sürücüsünü elinden aldığı kaskla darbeden sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, otomobiline çarptığı gerekçesiyle tartıştığı motosiklet sürücüsünü D.A.'yı, elinden aldığı kaskla darbeden Yusuf Hızar, tutuklandı.

        Olay, 25 Aralık öğlen saatlerinde Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. D.A., motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre dikkatsizlik sonucu cadde üzerinde Yusuf Hızar yönetimindeki 16 BCP 109 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Otomobil sürücüsü Yusuf Hızar, motosikletlinin elindeki kaskı alıp, defalarca başına vurarak darbetti. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlanan kavga, yoldan geçen bir sürücünün de cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kavganın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf Hızar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hızar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan 2024 asgari ücret açıklaması
        Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan 2024 asgari ücret açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Kartal'ın Süper Kupa 11'i şekilleniyor!
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Korkunç yangın! 1 yaşındaki bebek öldü, annesi ve kardeşi yaralı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremiyle ilgili flaş açıklama!
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        Yurt dışından getirilen mobil cihazlarda kullanım süresi uzuyor
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Bursa'da motosiklet sürücüsünü kaskıyla darbeden kişi tutuklan...
        GÜNCELLEME - Bursa'da motosiklet sürücüsünü kaskıyla darbeden kişi tutuklan...
        Uludağ Üniversitesi'nin Filistinli doktora öğrencisi, İsrail saldırılarında...
        Uludağ Üniversitesi'nin Filistinli doktora öğrencisi, İsrail saldırılarında...
        Bursa'da inşaatta iskele çöktü: 6 işçi yaralı
        Bursa'da inşaatta iskele çöktü: 6 işçi yaralı
        Bursa'da beton dökülen inşaatın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı
        Bursa'da beton dökülen inşaatın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı
        Eşini öldürüp, 'deli' numarası yaptı, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Eşini öldürüp, 'deli' numarası yaptı, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ha...
        Beyin ölümü gerçekleşen babalarının organlarını bağışlayarak, 6 kişiye umut...
        Beyin ölümü gerçekleşen babalarının organlarını bağışlayarak, 6 kişiye umut...