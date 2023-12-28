'Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür' dediği için öldürmüş BURSA'da sevgilisi Turan Döner'i (39) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Kazakistan uyruklu Irına Franzen (30), ilk duruşmada, "Sürekli eve sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Ona artık bu ilişkiye devam edemeyeceğimi ve kendi ülkeme geri döneceğimi söyleyip, Kazakistan'a döndüm. Bir süre sonra beni arayıp, bilet aldığını ve geri dönmemi istedi. Bir daha bana el kaldırmayacağını söyleyerek, 'Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür' dedi. Evleneceğimizi ve mutlu bir hayatımız olacağını söyledi" dedi.

BURSA'da sevgilisi Turan Döner'i (39) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Kazakistan uyruklu Irına Franzen (30), ilk duruşmada, "Sürekli eve sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Ona artık bu ilişkiye devam edemeyeceğimi ve kendi ülkeme geri döneceğimi söyleyip, Kazakistan'a döndüm. Bir süre sonra beni arayıp, bilet aldığını ve geri dönmemi istedi. Bir daha bana el kaldırmayacağını söyleyerek, 'Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür' dedi. Evleneceğimizi ve mutlu bir hayatımız olacağını söyledi" dedi.

Türkiye'ye 2019'da gelen ve Bursa'da alkollü restoranda garson olarak işe başlayan Kazakistan uyruklu Irına Franzen, işletme sahibi Turan Döner ile sevgili oldu. Franzen ile Döner, Yıldırım ilçesindeki kiralık evde birlikte yaşamaya başladı. Franzen, 8 Ağustos'ta ailesini görmek için gittiği Kazakistan'dan Bursa'ya geri döndü. Aynı evi paylaştığı Döner'in cep telefonunu kontrol eden Franzen, sevgilisinin en yakın arkadaşı ile kendisini aldattığını öğrendi. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; Turan Döner, sevgilisini darbetmeye başladı. Bu sırada Franzen de mutfaktan aldığı bıçak ile Döner'i bıçakladı. Kalbinden bıçaklanan Döner kanlar içinde yere yığılırken, şoke olup, çığlık atan kadın çevredekilerden yardım istedi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Turan Döner'in hayatını kaybettiği belirlendi, gözaltına alınan Irına Franzen tutuklandı.

'SİNİRLENİP, KAFAMA VURMAYA BAŞLADI'

Irına Franzen hakkında 'kasten öldürmek' suçlaması ile Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis istemi ile dava açıldı. İddianamede, sanık Franzen'in ifadesi doğrultusunda, cinayeti öldürülme korkusu nedeniyle işlediğine dikkat çekildi. Franzen'in "Turan ile sevgiliydik. Kazakistan'a, ailemin yanına tatile gitmiştim. Bir süre sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Bir gece Turan'dan şüphelenip, telefonunu karıştırdım. Turan'ın en yakın arkadaşım ile beni aldattığını gördüm" şeklindeki ifadesine yer verildi. Franzen, ifadesinde cinayeti işledikten sonra polise teslim olduğunu, tüm bunları kendisini korumak için yaptığını belirterek, "Turan, cep telefonunu karıştırdığımı öğrenince çılgına döndü. O anda çok korktum. Turan, telefonunu kurcaladığım için sinirlenip, kafama vurmaya başladı. Kendimi savunmak için mutfaktan bıçağı alıp, salladım. Öldürme kastım yoktu" dedi.

'SARHOŞ GELİP, BANA ŞİDDET UYGULUYORDU'

Irına Franzen'in yargılanmasına, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, öldürülen Turan Döner'in kardeşleri ve annesi de hazır bulundu. Mahkemedeki ifadesinde, Turan Döner'in kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve öldürme kastı ile hareket etmediğini söyleyen Franzen, "Turan ile 31 Mayıs 2023 tarihinde tanıştık. Bir süre sonra Turan'ın işlettiği kulüpte çalışmaya başladım. Turan, beni bir otele yerleştirdi. Sürekli eve sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Bir süre sonra Turan bana bir apart daire tuttu. Orada birlikte yaşamaya devam ettik. Beni sürekli darbediyordu. Ona artık bu ilişkiye devam edemeyeceğimi ve kendi ülkeme geri döneceğimi söyleyip, Kazakistan'a döndüm. Bir süre sonra beni arayıp, bilet aldığını ve geri dönmemi istedi. Bir daha bana el kaldırmayacağını söyleyerek, 'Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür' dedi. Evleneceğimizi ve mutlu bir hayatımız olacağını söyledi" dedi.

'BENİ EN YAKIN ARKADAŞIM İLE ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM'

Turan Döner'in kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını söyleyen Franzen, "Beni en yakın arkadaşım ile aldattığını öğrendim, çılgına döndüm. Bir sabah Turan uyurken cep telefonunu karıştırmaya başladım. Mutfağa gelip, elimde cep telefonunu gördü. 'Neden cep telefonumu karıştırıyorsun?' diye bana bağırdı. Bana vurduktan sonra mutfak tezgahının üstüne düştüm. Turan, eline ekmek bıçağını aldı. Bir yandan da benim elimi tutuyordu. Ben de kendisini ittirdim. Her şey çok hızlı gelişti. Bıçağın elime nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Hırıltı çıkardığını görünce, yardım istemek için sokağa çıktım. Çok pişmanım. Onu seviyordum öldürme kastım yoktu" diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.