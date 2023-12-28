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        Fabrikada elini kesim makinesine kaptıran işçinin 2 parmağı koptu

        BURSA'da ahşap kesim makinesine elini kaptıran fabrika işçisi Hakan K.´nın (49), iki parmağı koptu. İşçi, kopan parmakları ile hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:25
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        Fabrikada elini kesim makinesine kaptıran işçinin 2 parmağı koptu
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        BURSA'da ahşap kesim makinesine elini kaptıran fabrika işçisi Hakan K.´nın (49), iki parmağı koptu. İşçi, kopan parmakları ile hastaneye kaldırıldı.

        Olay, Mahmudiye Mahallesi Ufuk Sokak´taki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Hakan K., çalıştığı ahşap kesme makinesine sol elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarınca kurtarılan Hakan K.´nın iki parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Hakan K., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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