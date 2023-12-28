Fabrikada elini kesim makinesine kaptıran işçinin 2 parmağı koptu BURSA'da ahşap kesim makinesine elini kaptıran fabrika işçisi Hakan K.´nın (49), iki parmağı koptu. İşçi, kopan parmakları ile hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da ahşap kesim makinesine elini kaptıran fabrika işçisi Hakan K.´nın (49), iki parmağı koptu. İşçi, kopan parmakları ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ufuk Sokak´taki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Hakan K., çalıştığı ahşap kesme makinesine sol elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarınca kurtarılan Hakan K.´nın iki parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Hakan K., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.