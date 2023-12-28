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        Ebeveynlerinin izinden gidip doktor oldu, babasının çalıştığı hastanede göreve başladı

        BURSA´da yaşayan doktor Mehmet Oğuz Selçuk (56) ile Melike Selçuk'un (54) kızları Çağla Selçuk (25), anne babasının izinden giderek doktor oldu. İstanbul´daki özel bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun olan Dr. Çağla Selçuk, babasının beyin cerrahı uzmanı olarak görev yaptığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi´nde pratisyen hekim olarak göreve başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:07 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:10
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        Ebeveynlerinin izinden gidip doktor oldu, babasının çalıştığı hastanede göreve başladı
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        BURSA´da yaşayan doktor Mehmet Oğuz Selçuk (56) ile Melike Selçuk'un (54) kızları Çağla Selçuk (25), anne babasının izinden giderek doktor oldu. İstanbul´daki özel bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun olan Dr. Çağla Selçuk, babasının beyin cerrahı uzmanı olarak görev yaptığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi´nde pratisyen hekim olarak göreve başladı.

        Çekirge Devlet Hastanesi´nde 10 yıldır beyin cerrahi uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Mehmet Oğuz Selçuk ile 2020 yılında aile hekimliğinden emekli olan Dr. Melike Selçuk´un kızları Çağla Selçuk, anne ve babasının izinden giderek doktor oldu. İstanbul´daki özel bir üniversitenin tıp fakültesi bölümünden 3 ay önce mezun olan Dr. Çağla Selçuk´un ataması, kurada babasının da görev yaptığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi´ne çıktı.

        Kızının, 10 yıldır görev yaptığı hastanenin acil servisinde pratisyen hekim olarak göreve başlamasından duyduğu mutluluğu, `Kızımla birlikte şifa dağıtacağız´ sözleriyle dile getiren Op. Dr. Mehmet Oğuz Selçuk, "Hem dalım itibarıyla hem de hastanenin merkezde olması dolayısıyla, yoğun bir hastanede çalışıyorum. Her günümüz ameliyat, poliklinikler, servis hastaları, yoğun bakımla geçmekte. Bu yoğunluğumuzun sırasında kızımın da tıp fakültesini kazanıp bitirmesi ve aynı zamanda benim çalıştığım hastanede çalışıyor olması nedeniyle gururluyum" diye konuştu.

        `UMARIM MESLEK HAYATI BİZİM GİBİ ÜLKESİNE HİZMETLE GEÇER´

        10 yıldır Çekirge Devlet Hastanesi´nde beyin cerrahi alanında görev yaptığını belirten Op. Dr. Selçuk, "Kızım acil hekimi olarak çalışmakta. Annesi de hekimdi ve o da 26 yıllık çalışma sonrasında emekli oldu. Kızımız hem bizi gururlandırdı hem de kendi istediği branşı ve mesleği seçmiş oldu. Umarım onun da meslek hayatı benim gibi, annesi gibi veya birçok örnek aldığı doktor ağabeyleri, ablaları gibi başarıyla ve ülkesine, vatandaşına hizmetle geçer. O da bu meslekten aynı annesi ve babası gibi mutlu olarak emeklilik yaşına kadar çalışır" ifadelerini kullandı.

        `BANA MESLEKİ AÇIDAN FAYDASI VE KATKISI OLUYOR´

        Babasıyla aynı hastaneye atandığı için şanslı olduğunu söyleyen Dr. Çağla Selçuk ise şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 3 ay önce Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi´nden mezun oldum. 112´nci dönem kurasına girip Çekirge Devlet Hastanesi´ne atamam yapıldı. Şanslıyım ki babamın görev yaptığı hastaneye atamam oldu. Birlikte çalışmak benim için çok güzel oluyor. Babam beyin cerrahisi uzmanı, bölümlerimiz çok farklı olmasına rağmen, beraber çalışma fırsatımız oluyor. Acilde bazen hasta danışıyorum. Bana mesleki açıdan faydası ve katkısı oluyor. Burada olduğum için babam da çok mutlu ben de çok mutluyum. Onun dışında sadece mecburi hizmette değil tıp fakültesini okurken de çok faydası dokundu bana. 6 yıl boyunca gerek derslerim hakkında gerekse hastalar hakkında danıştım. Bazen acilden çağırıyorum, beraber çalışıp aynı hastaya bakıyoruz."

        Tıp fakültesini seçmesinde, küçük yaşlardan beri anne ve babasının doktor olmasının etkisi olduğunu ifade eden Selçuk, "Onlar doktor olmam için çok ısrar etmedi, ben çok isteyerek seçtim. Babam cerrah olarak çalıştığı için yoğunluğu ve sorumluluğu benden fazla. İleriki zamanda umarım onun gibi olurum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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