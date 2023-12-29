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        Bursa'da kaybolan engelli Ahmet için arama çalışması başlatıldı

        BURSA'da kaybolan işitme ve konuşma engelli Ahmet Karataş (20) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:07 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:10
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        Bursa'da kaybolan engelli Ahmet için arama çalışması başlatıldı
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        BURSA'da kaybolan işitme ve konuşma engelli Ahmet Karataş (20) için arama çalışması başlatıldı.

        Gemlik ilçesinde yaşayan Ahmet Karataş, öğle saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. İşitme ve konuşma engelli olan Karataş'a ulaşamayan ailesi, bir süre sonra ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nden (MAG-DER) oluşan arama-kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekipler, en son Narlı Mahallesi ile Yalova Armutlu kırsalında görülen Karataş'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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