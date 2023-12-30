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        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 02:43 Güncelleme: 30.12.2023 - 02:45
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        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. 

        Yangın, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin 3'üncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınarak, söndürüldü. 

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü imalathanede hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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