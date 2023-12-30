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        Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 19:19 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:20
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        Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın (2)
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        1SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi´nde, otomotiv yedek sanayiine plastik kaplama imal eden fabrikada çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı 23 itfaiye aracının, 60 personelle müdahale ettiği yangının ardından soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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