Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın (2)

1SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi´nde, otomotiv yedek sanayiine plastik kaplama imal eden fabrikada çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı´na bağlı 23 itfaiye aracının, 60 personelle müdahale ettiği yangının ardından soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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