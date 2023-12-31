Kurye gibi gelip ev sahibini darbettiler, paraları alıp kaçtılar (2)
TUTUKLANDILAR
Bursa´da,internet arızasını gidermek için geldiği eve, birkaç gün sonra yanında kurye gibi giyinen arkadaşıyla ile birlikte giren, ev sahibini darbedip el ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 bin dolar ve 15 bin TL´yi alarak kaçan Suriye uyruklu Wajd Ahmad Nayef (22) ile Yemin Hattap (24), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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