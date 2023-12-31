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        Kurye gibi gelip ev sahibini darbettiler, paraları alıp kaçtılar (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:29
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        Kurye gibi gelip ev sahibini darbettiler, paraları alıp kaçtılar (2)
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        TUTUKLANDILAR

        Bursa´da,internet arızasını gidermek için geldiği eve, birkaç gün sonra yanında kurye gibi giyinen arkadaşıyla ile birlikte giren, ev sahibini darbedip el ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 bin dolar ve 15 bin TL´yi alarak kaçan Suriye uyruklu Wajd Ahmad Nayef (22) ile Yemin Hattap (24), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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