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        Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada

        BURSA´da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı Ramazan K. ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 22:38 Güncelleme: 01.01.2024 - 22:40
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        Hafriyat kamyonunun çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada
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        BURSA´da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun çarptığı Ramazan K. ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaza, öğlen saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesinde meydana geldi. Muammer K. yönetimindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan K.'ya çarptı. Ramazan K., metrelerce savrulurken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ramazan K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, hafriyat kamyonu sürücüsü Muammer K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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