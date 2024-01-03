TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı (2)

VÜCUDUNDAKIRIKLAR OLUŞTU

Bursa'da otomobilin duvara çarptığı kazada yaralanan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörü avukat Mehmet Fatih Kaya'nın (35) vücudunda kırıklar oluştuğu belirtildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortopedi servisinde tedavisi süren Kaya'nın genel durumunun da iyi olduğu bildirildi.