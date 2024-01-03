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        TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:51 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:55
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        TÜGVA koordinatörü Mehmet Fatih Kaya, trafik kazasında yaralandı (2)
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        VÜCUDUNDAKIRIKLAR OLUŞTU

        Bursa'da otomobilin duvara çarptığı kazada yaralanan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ortaokul Koordinatörü avukat Mehmet Fatih Kaya'nın (35) vücudunda kırıklar oluştuğu belirtildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortopedi servisinde tedavisi süren Kaya'nın genel durumunun da iyi olduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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