Yüzde 90 görme engelli atlete, 'maç izleme' cinayetinde 22,5 yıl hapis BURSA´da, futbol maçı izlemek için bir araya geldiği arkadaşı Kadir Şahin'i (38) çıkan tartışmada bıçakla öldürüp, Sedat İrtem´i de (30) yaralayan yüzde 90 görme engelli sporcu Suat Öner (40), tutuklu yargılandığı davada toplam 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öner, son savunmasında, "Kendimi savunmak isterken bu olaylar yaşandı" dedi.

BURSA´da, futbol maçı izlemek için bir araya geldiği arkadaşı Kadir Şahin'i (38) çıkan tartışmada bıçakla öldürüp, Sedat İrtem´i de (30) yaralayan yüzde 90 görme engelli sporcu Suat Öner (40), tutuklu yargılandığı davada toplam 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öner, son savunmasında, "Kendimi savunmak isterken bu olaylar yaşandı" dedi.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu olan ve atletizmdeki başarısıyla dikkat çeken Suat Öner, yurt içinde katıldığı müsabakalarda Türkiye rekorları kırdı, uluslararası yarışmalardan da altın, gümüş ve bronz madalyalarla döndü. Öner, 12 Kasım 2022'de, merkez Osmangazi ilçesindeki Gençosman Ayakkabıcılar Çarşısı'nda dükkanı olan arkadaşı Kadir Şahin'in iş yerine gitti. Öner burada, Kadir Şahin, Sedat İrtem ve Ahmet Şanlı ile birlikte içki içip lig maçlarını seyretmeye başladı. Koyu Fenerbahçe taraftarı olan Öner, takımının Giresunspor'a yenilmesine sinirlenince, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını izlemek isteyen arkadaşlarına izin vermedi. Bu sırada, Ahmet Şanlı'nın tuvalete gideceğini söyleyerek dükkandan çıkmasının ardından, taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Öner, eline geçirdiği meyve bıçağıyla Kadir Şahin'i öldürüp, Sedat İrtem'i de yaraladı. Olay sonrası polise teslim olan Öner, tutuklandı.

`ONLAR BANA SALDIRMASA BU OLAY OLMAYACAKTI´

Hakkında `Kasten öldürme´ ve `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Suat Öner´in yargılamasına Bursa 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmadaki ifadesinde, yüzde 90 görme engelli olduğunu belirten Öner, "Olay akşamı aramızda çıkan tartışma sonrası, Kadir ve Sedat bana saldırdı. Kendimi korumak için elime geçirdiğim bıçağı rastgele savurunca, istemeyerek Kadir'in ölümüne Sedat'ın ise yaralanmasına neden oldum. Onlar bana saldırmasa bu olay, bu duruma gelmeyecekti. Pişmanım" dedi.

Olayda ağır yaralanan Sedat İrtem ise ifadesinde, arkadaşını öldürüp kendisini yaralayan Suat Öner'in kavgayı başlattığını belirtip, şikayetçi olduğunu söyledi.

`ÖLDÜRME KASTI OLSA KAÇARDI´

Duruşmada son savunma için söz alan Öner'in avukatı Cem Atlı, müvekkilinin yüzde 90 görme engelli olduğuna dikkat çekerek, "Müvekkilim öncesinde arkadaşları ile bir husumet yaşamamıştır. Geçmişe dayalı bir arkadaşlıkları vardır. Olay günü, onlarla beraber eğlenmek için bir araya gelmiş, tartışma esnasında küfürleşmeye varılması sonucunda, maktul ve müşteki tarafından saldırıya uğramıştır. Kendisinden irice ve fazla sayıda olan kişilere karşı, kendini savunmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimin kendisini korumak amacıyla hareket ettiği esnada, masada yedikleri meyveleri soymak için kullanılan bıçağı eline gelmesi sonucu, etrafındakilerden kurtulmak maksadıyla rastgele sallaması söz konusudur. Müvekkilim eylemden sonra odadan çıkıp ambulans ve polisi beklemiştir. Öldürme kastı ile hareket etmiş olsaydı kaçabilirdi" diye konuştu.

`HAKSIZ TAHRİK´ VE `İYİ HAL´ İNDİRİMİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Suat Öner'e, `Kasten öldürmek´ suçundan müebbet hapis cezası verdi. İlk haksız hareketin kimden geldiğinin belirlenememesi nedeniyle 18 yıla düşürülen ceza, sanığın duruşmadaki iyi hali de dikkate alınıp 15 yıla indirildi. Heyet, Öner´i, Sedat İrtem'i `Kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan da 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, toplam 22,5 yıl hapis cezası alan Öner'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.