Saklambaç oynarken yola çıkan çocuğa otomobil çarptı, sürücü kaçtı

BURSA'nınİnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla saklambaç oynarken yola çıkan Yusuf Ö., (11) otomobilin çarpmasıya yaralandı. Sürücü kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Gözde Sokak´ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, arkadaşlarıyla saklambaç oynarken aniden yola çıkan Yusuf Ö.'ye çarptı. Otomobil sürücüsü kaza yerinden hızla uzaklaşırken, yaralanan çocuğun arkadaşının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Ö., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun polise verdiği ifadesinde, saklambaç oynarken, park halindeki araçların arkasına saklanmak için yola çıktığını söylediği öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan Yusuf Ö.´nün, aniden yola çıktığı, kendisine çarpan beyaz renkli otomobilin olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Yusuf Ö.´nün kazanın ardından topallayarak parka geri dönmesi ve çimlerin üzerine oturması da görüntüye yansıdı.