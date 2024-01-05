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        KONTROLDEN ÇIKIP AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU, SÜRÜCÜ YARALANDI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 02:05 Güncelleme: 05.01.2024 - 02:05
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        KONTROLDEN ÇIKIP AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN MOTORU KOPTU, SÜRÜCÜ YARALANDI
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin motoru koptu. Kazada, sürücü Piyade Onbaşı Suat A. (30) yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Tekirdağ'daki görev yerinden izne ayrılıp, İnegöl'deki ailesini ziyarete gelmek üzere yola çıkan Piyade Onbaşı sürücü Suat A. yönetimindeki 34 GFU 76 plakalı otomobil, iddiaya göre, bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle savrulup yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağaca çarpan otomobilin motoru kopup yola fırlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Suat A., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Suat A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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