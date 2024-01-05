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        Otomobil iş yerine çarptı: 3 yaralı

        BURSA´da iş yerinin kepenklerine çarpan otomobildeki 2´si ağır, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kaldırımda yürüyen yayanın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:00
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        Otomobil iş yerine çarptı: 3 yaralı
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        BURSA´da iş yerinin kepenklerine çarpan otomobildeki 2´si ağır, 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kaldırımda yürüyen yayanın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Gemlik istikametinden kent merkezine doğru giden Cuma Hamza idaresindeki 27 AUE 616 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da oto yedek parça satışı yapılan iş yerinin duvar ve kepenklerine çarptı. Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan Hamza ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

        İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cuma Hamza ile Hasan Hamza´nın sağlıklı durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımdaki yayanın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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