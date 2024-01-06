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        'Yavru' adını verdiği sistemle milyonlarca liralık vurgun yaptı, yakalandığında cebinden para çıkmadı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 'yavru' adını verdiği sistemle, piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle, müşterilerini yaklaşık 500 milyon lira dolandırıp kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu Ahmet Ö.'nün (44), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yakalandığında, üzerinden para çıkmayıp saklandığı evde 60 bin lira ele geçirilen Ahmet Ö. ile babası ve ortağının lüks evleri, otomobilleri ve arsasına el konuldu. İfadesinde, Ahmet Ö., işleri kötü gittiği için suçu işlediğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:00
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        'Yavru' adını verdiği sistemle milyonlarca liralık vurgun yaptı, yakalandığında cebinden para çıkmadı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 'yavru' adını verdiği sistemle, piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle, müşterilerini yaklaşık 500 milyon lira dolandırıp kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu Ahmet Ö.'nün (44), emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yakalandığında, üzerinden para çıkmayıp saklandığı evde 60 bin lira ele geçirilen Ahmet Ö. ile babası ve ortağının lüks evleri, otomobilleri ve arsasına el konuldu. İfadesinde, Ahmet Ö., işleri kötü gittiği için suçu işlediğini söyledi.

        Orhangazi ilçesinde 80 yıldır sarrafiye sektöründe faaliyet gösteren firmanın 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö., 'yavru' adını verdiği sistemle yakın çevresinden emanete bırakmaları şartıyla, piyasa değerinin altındaki fiyata Cumhuriyet altını sattı. İddiaya göre, sisteme dahil olan kişilere, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın, kar olarak verdi. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce, katılımcılara, altın üzerinden komisyon verilmesine dönüştü. Sisteme katılan kişilere yüzde 4 ile 30 arasında komisyon verildi. 'Yavru' adlı sistemde, parasıyla gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılıp, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın, kar olarak verilmeye başlandı.

        MAĞDURLARDAN SAVCILIĞA ŞİKAYET

        Kuyumcu Ahmet Ö., taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı, sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandı. Endişe yaşayan iştirakçiler, birbirlerinden habersiz, sistemden paralarını çıkarmak istedi. Ancak altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşandı. Kuyumcunun kapalı olması endişeleri artırdı. Sistemde altınları olanlar, bilgi almak için aradıklarında Ahmet Ö.'ye ulaşamazken, kuyumcunun iş yerini boşaltıp kaçtığı bilgisi kulaktan kulağa yayıldı. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ardı ardına savcılığa şikayette bulundu.

        SAVCILIKTAN ARAMA KARARI

        Kuyumcu Ahmet Ö. hakkında yapılan çok sayıda şikayet üzerine, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nde kuyumcunun yer aldığı bölge, emniyet şeridiyle kapatıldı. Savcılık izniyle kuyumcunun kapısının açılması için itfaiye ve çilingirle çalışma yapıldı ancak kapalı olan kepenkler açılamadı.

        ÖZEL EKİP 4 SAATTE YAKALADI

        Katılımcılardan toplanılan para miktarının 500 milyon liradan fazla olduğu iddia edilirken, dolandırıcılık şikayetleri üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden özel ekip oluşturuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen, koordineli soruşturmayla ekipler tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceledi. Titiz çalışma sonrasında özel ekip, kuyumcu Ahmet Ö. ve evinde saklandığı arkadaşı R.E.'yi, 4 saatlik takibin ardından İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yakaladı. Polisin eş zamanlı operasyonunda, Ahmet Ö.'nün ortağı A.F.Ş. ile babası S.Ö., kendisini İstanbul'a otomobiliyle götüren H.Ş. ve kuyumcuda çalışan S.İ. gözaltına alındı.

        BAVULLA KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLEN ALTINLAR BULUNAMADI

        Ahmet Ö.'nün İstanbul'da saklandığı evde arama yapan ekipler, 60 bin lira ele geçirirken, Ahmet Ö.'nün üzerinden ise para çıkmadı. Ekiplerin aramasında, Orhangazi'den İstanbul'a bavulla kaçırıldığı iddia edilen altınlar da bulunamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Bursa'ya getirilen Ahmet Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirtti.

        MAĞDUR SAYISI 82'YE YÜKSELDİ

        Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu süren Ahmet Ö. ve babası S.Ö.'nün de aralarında olduğu 6 şüpheli bugün adliyeye çıkartıldı. Ahmet Ö.'nün polise verdiği ifadesinde, 'Üç sene önce nakit darlığından dolayı yüksek faizle borç aldım. İşleri çevirmek için başka kişilerden de altın ve para aldım. İşlerim zora girdi. Ödeme yapamaz duruma geldim. İşin içinden çıkamayınca dükkanı kapatıp İstanbul'a gittim. Suçumu kabul ediyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

        Bu arada Ahmet Ö., babası ve ortağının lüks ev, araç ve arsalardan oluşan tüm mal varlığına el koyulurken, kendisinden şikayetçi olanların sayısının ise 82'ye yükseldiği ve bu sayının arttığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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