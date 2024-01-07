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        Kuyumcudan 3 dakikada 400 bin liralık altın çaldılar; o anlar kamerada

        BURSA´da saat 04.30 sıralarında kuyumcu dükkanına levye kullanarak giren 4 şüpheli, 3 dakikada yaklaşık 400 bin lira değerindeki altını çalarak kaçtı. Maskeli şüphelilerin, altınları alma anları kamerala yansıdı.   

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:05
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        Kuyumcudan 3 dakikada 400 bin liralık altın çaldılar; o anlar kamerada
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        BURSA´da saat 04.30 sıralarında kuyumcu dükkanına levye kullanarak giren 4 şüpheli, 3 dakikada yaklaşık 400 bin lira değerindeki altını çalarak kaçtı. Maskeli şüphelilerin, altınları alma anları kamerala yansıdı.   

        Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana eldi. Beşevler Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına otomobille gelen 4 kişiden 3´ü, levye ile kuyumcu dükkanının kepenk kilidini ve cam kapısını kırıp içeri girdi. Vitrindeki yaklaşık 400 bin lira değerindeki altınları alan şüpheliler, içeri girdikten 3 dakika sonra geldikleri otomobille kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri, kar maskesi takan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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