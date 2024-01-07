Kaldırımda ölü tilki bulundu
BURSA´nınİnegöl ilçesinde kaldırım üzerinde ölmüş halde tilki bulundu.
BURSA´nınİnegöl ilçesinde kaldırım üzerinde ölmüş halde tilki bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak´ta meydana geldi. Bir vatandaş evinden çıkıp kaldırımda yürüdüğü sırada, yatar vaziyetteki tilkiyi gördü. Yanına yaklaştığı tilkinin hareket etmediğini gören vatandaş, İnegöl Belediyesi ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri, öldüğü belirlenen tilkiyi gömmek üzere aldı.
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