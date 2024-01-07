Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kaldırımda ölü tilki bulundu

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde kaldırım üzerinde ölmüş halde tilki bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:26 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaldırımda ölü tilki bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde kaldırım üzerinde ölmüş halde tilki bulundu.

        Olay, sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak´ta meydana geldi. Bir vatandaş evinden çıkıp kaldırımda yürüdüğü sırada, yatar vaziyetteki tilkiyi gördü. Yanına yaklaştığı tilkinin hareket etmediğini gören vatandaş, İnegöl Belediyesi ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen belediye ekipleri, öldüğü belirlenen tilkiyi gömmek üzere aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kuyumcudan 3 dakikada 400 bin liralık altın çaldılar; o anlar kamerada
        Kuyumcudan 3 dakikada 400 bin liralık altın çaldılar; o anlar kamerada
        Bursa'da fırtına; deniz otobüsü seferleri iptal edildi (2)
        Bursa'da fırtına; deniz otobüsü seferleri iptal edildi (2)
        Faruk Çelik'in babasından 2 hafta sonra annesi de vefat etti
        Faruk Çelik'in babasından 2 hafta sonra annesi de vefat etti
        BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Bursa'da fırtına; deniz otobüsü seferleri iptal edildi
        Bursa'da fırtına; deniz otobüsü seferleri iptal edildi
        Müebbet istenen cinayet davasında, metre ve canlandırmalı savunma ile beraa...
        Müebbet istenen cinayet davasında, metre ve canlandırmalı savunma ile beraa...