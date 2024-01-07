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        El arabasıyla dolaşıp, bahçe koltuğunu çaldılar

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, el arabasıyla sanayi sitesinde dolaşan 1'i kadın 2 şüpheli, bir iş yerinin önünde nakliye için hazırlanan metal bahçe koltuğunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 07.01.2024 - 14:05
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        El arabasıyla dolaşıp, bahçe koltuğunu çaldılar
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, el arabasıyla sanayi sitesinde dolaşan 1'i kadın 2 şüpheli, bir iş yerinin önünde nakliye için hazırlanan metal bahçe koltuğunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 07.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 9. Mobilya Sokak´ta meydana geldi. El arabasıyla sanayi sitesinde dolaşan 1'i kadın 2 şüpheli, bir iş yerinin önünde nakliye için hazırlanan metal koltukları gözüne kestirdi. Şüpheliler, iş yerinin önünde paketli halde duran koltuğu alıp, el arabasına yükleyerek uzaklaşırken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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