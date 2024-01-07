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        Bursa'da fırtına; deniz otobüsü seferleri iptal edildi (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:19 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:20
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        Bursa'da fırtına; deniz otobüsü seferleri iptal edildi (3)
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        SOKAKLARGÖLE DÖNDÜ, EVLERİ SU BASTI

        Bursa'da fırtına sonrası başlayan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Rögarların taşması ile yollarda çökme meydana gelirken, özellikle Yıldırım ilçesindeki sokaklar göle döndü. Maltepe Mahallesi 1. Çinko Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katını su bastı. Evdeki eşyalar çamurla kaplanırken, Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, suları tahliye çalışması başlattı.

        'HER SENE BU OLAYI YAŞIYORUM'

        Bina sahibi Zahide Oral, evinin bulunduğu yerin dere yatağı olduğunu belirterek, "Çoktan beri yol çalışması var. Kaç gündür diyorum, buradan araba dönmesin. Evimi istimlak edin ya da yolu açmayın, kapatın dedim. Kaç gündür hasta hasta sabahlara kadar nöbet tuttum. Su basan ev benim kiracım, yukarılara kadar da her yer battı. Ne diyeyim, daha ne diyeyim, kimi kime şikayet edeyim? Bu yağmurda yazık günah millete. Her sene bu olayı yaşıyorum" dedi.  

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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