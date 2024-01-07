Bursaspor - Anadolu Efes: 73 - 83  

SALON:TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

BURSASPOR: Young 13, Floyd 14, Ömer Utku Al 2, Michineau 11, Enes Berkay Taşkıran 4, Semih Erden, Brown 7, David Mutaf 6, Metin Türen 4, Hamilton 12

ANADOLU EFES: Beaubois 9, Rıdvan Öncel 15, Erten Gazi 9, Oturu 30, Daum 15, Emre Melih Tunca, Burak Can Yıldızlı, Hollatz 5, Ercan Osmani, Willis

1'İNCİ PERİYOT: 27-21

DEVRE: 41-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-63

Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes'i sahasında konuk eden Bursaspor İnfo Yatırım, 83-73'lük skorla mağlup oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.