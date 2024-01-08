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        Bursa'da 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi; 4 gözaltı

        BURSA'dajandarmanın düzenlediği operasyonda 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:55
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        Bursa'da 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi; 4 gözaltı
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        BURSA'dajandarmanın düzenlediği operasyonda 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, madeni yağlardan kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine, Orhangazi ilçesi kırsal Karsak Mahallesi'nde üretim yapan tesise operasyon düzenledi. K.K.'ye (50) ait aktif kullanımda olan iş yeri ve altındaki evde yapılan aramada, tesisin 3 ayrı noktasında kurulu vaziyette 1 tanesi faal halde piyasa değeri 5 milyon lira olan makine ile 5 bin litre yapma motorin, 3 adet kaçak akaryakıt üretim tanklarına bağlı düzenek, 24 adet kaçak akaryakıt üretimi yapılan tank, 1 adet kesafet ölçme aparatı ve hunisi, 115 adet damlalık pastör pipeti, akaryakıt üretim tanklarına bağlı pompa, hidrofor, kompresör, filtre aparatı ve hortum gibi malzemeler ele geçirildi.

        TESİSE MÜHÜR

        K.K., F.M. (38), Y.Z.Ö. (51) ve Y.A. (30) isimli şüpheliler, gözaltına alındı. Kaçak istasyondaki taşınabilir malzemeler, İl Gümrük Müdürlüğü'ne, kaçak akaryakıt da Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) teslim edildi. Diğer taşınmaz malzemeler de mühürlenerek tesisin faaliyetine son verildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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