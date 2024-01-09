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        BURSA'DA PARK HALİNDEKİ KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN, İŞ YERİNE SIÇRADI

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki kamyonette çıkan yangın, yakındaki iş yerine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda araç kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde ise hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 03:20 Güncelleme: 09.01.2024 - 03:20
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        BURSA'DA PARK HALİNDEKİ KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN, İŞ YERİNE SIÇRADI
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki kamyonette çıkan yangın, yakındaki iş yerine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda araç kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde ise hasar oluştu.

        Yangın, saat 01.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Caner sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 59 ACD 356 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler, kamyonun yakınında binanın zemin katındaki bir iş yerine de sıçradı. Yoğun duman nedeniyle iş yerinin bulunduğu binada oturan evlerinden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle alev topuna dönen kamyonet ve iş yerindeki yangın söndürüldü. Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken, işyerinde de küçük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

        Görüntü Dökümü:

        ---------------------------

        Cep telefonu

        -Kamyonetin yanma anı

        -Çevredeki vatandaşların müdahalesi

        -İtfaiye ekiplerinin müdahalesi 

        DHA-Gündem - Türkiye-Bursa / İnegöl - Yavuz YILMAZ

        2024-01-09 03:19:49

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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