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        Fabrikada elini testereye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ahşap keserken elini testereye kaptıran fabrika işçisi Yahya Ç.'nin (20) 2 parmağı koptu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:45
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        Fabrikada elini testereye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ahşap keserken elini testereye kaptıran fabrika işçisi Yahya Ç.'nin (20) 2 parmağı koptu.

        Olay, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 28'inci Sokak'taki mobilya imalathanesinde meydana geldi. Yahya Ç., ahşapları yatar testere ile keserken, makineye sağ elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarının kurtardığı Yahya Ç.'nin 2 parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Yahya Ç., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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