TOFAŞ - PAOK: 87-88

SALON:Tofaş

HAKEMLER: Manuel Mazzoni, Paulo Marques, Beniamino Manuel Attard

TOFAŞ: Winston 22, Homesley 6, Tolga Geçim, Denmon 20, O'Brien 10, Maye 3, Sakic 3, Wiley 23, Özgür Cengiz

PAOK: Gilmore 2, McNeace 17, Harrison 17, Tsiakmas 15, Schizas 2, Tsairelis 4, Fridriksson 18, Margaritis 3, Arsenopoulos 2, Sotiriou, Beliauskas 8

1'İNCİ PERİYOT: 23-16

DEVRE: 32-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-54

NORMAL SÜRE: 70-70

1'İNCİ UZATMA: 78-78

Baskebol Şampiyonlar Ligi Play-In turu rövanş maçında TOFAŞ, sahasında Yunanistan ekibi PAOK'a normal süresi 70-70, ilk uzatması da 78-78 sonra eren müsabakada 88-87 yenildi ve seride durum 1-1'e geldi.

Yunanistan'da 16 Ocak Salı günü oynanacak 3'üncü müsabakayı kazanacak ekip, son 16 turuna adını yazdıracak.

DHA-Spor - Türkiye-Bursa - Yiğithan HÜYÜK

2024-01-10 00:01:59

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.