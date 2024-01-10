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        Antendeki karı temizlerken çatıdan otomobilin üzerine düşüp yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üzeri karla kaplanan antenini temizlemek için oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkan Rıdvan A. (47), ayağının kayması sonucu önce bitişikteki binanın çatısına, ardından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan Rıdvan A., hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 03:08 Güncelleme: 10.01.2024 - 03:10
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        Antendeki karı temizlerken çatıdan otomobilin üzerine düşüp yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üzeri karla kaplanan antenini temizlemek için oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkan Rıdvan A. (47), ayağının kayması sonucu önce bitişikteki binanın çatısına, ardından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan Rıdvan A., hastanede tedaviye alındı.

        Olay, gece yarısı Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp çıkmazı sokağında meydana geldi. Rıdvan A., evinde oturduğu sırada TV kanallarında sinyal olmadığını fark etti. Antenin üzerinin karla kaplanması nedeniyle kanalların çekmediğini düşünen Rıdvan A., 4 katlı binanın çatısına çıktı. Antenin üzerindeki karı temizlediği sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden Rıdvan A., önce bitişikteki 3 katlı binanın çatısına, ardından yaklaşık 9 metre yükseklikten sokakta park halindeki 34 EPR 684 plakalı otomobilin üzerine düştü.

        Gürültü üzerine dışarı çıkan komşuları Rıdvan A.'yı, otomobilin üzerinde hareketsiz şekilde yatarken gördü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaralı olduğu anlaşılan Rıdvan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rıdvan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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