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        Bursa'da TIR, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı

         BURSA'nınİnegöl ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 18:21 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:25
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        Bursa'da TIR, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı
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         BURSA'nınİnegöl ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ankara'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ali O. yönetimindeki 59 AEL 780 plakalı TIR, İnegöl girişindeki ışıklı kavşakta bekleyen Süleyman A. yönetimindeki 34 FPS 392 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçtaki Fatma K. (50), İsmail A. (26) ve Kerem A. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaiye alındı. 

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından yürütülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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