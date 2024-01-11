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        Otobüs şoförüne tekme ve yumruklu saldırı kamerada

        BURSA'da belediye otobüsü şoförü Mustafa S., durağa araç park etme nedeniyle tartıştığı 3 kişinin saldırısına uğradı. Otobüste bulunan yolcular korku dolu anlar yaşarken saldırı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:08 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:10
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        Otobüs şoförüne tekme ve yumruklu saldırı kamerada
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        BURSA'da belediye otobüsü şoförü Mustafa S., durağa araç park etme nedeniyle tartıştığı 3 kişinin saldırısına uğradı. Otobüste bulunan yolcular korku dolu anlar yaşarken saldırı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi, Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine ait 16 M 00100 plakalı otobüsün şoförü Mustafa S., hat güzergahındaki bir durağa park edilen hafif ticari araç nedeniyle durağa yanaşamadı. Cadde üzerinde duran Mustafa S., duraktaki aracın sürücüsü ile yanında bulunan kişileri yanlış park konusunda uyardı. Bunun üzerine tartışma çıkarken, otobüse giren hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki 2 kişi, Mustafa S.´ye saldırdı. Mustafa S.´ye tekme ve yumruklarla saldıran 3 kişi, yolcuların araya girmesiyle otobüsten indirildi. Şoför Mustafa S. ise polisi arayıp, durumu bildirerek şikayette bulundu.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan, saldırı anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüs şoförünün durakta bekleyen araç sürücüsünü uyardığı, otobüsün kapısının açılmasının ardından duraktaki kişilerle şoför arasında arbede yaşandığı, sürücünün 3 kişi tarafından tekme ve yumrukla darbedildiği, bazı yolcuların saldırganları araçtan indirmeye çalıştığı ve otobüste yaşanan panik anları yer aldı. 

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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