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        Bursa'da otobüs terminalinde yangın

        BURSA'da otobüs terminalinde bir dönerci dükkanının bacasında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:02 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:05
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        Bursa'da otobüs terminalinde yangın
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        BURSA'da otobüs terminalinde bir dönerci dükkanının bacasında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu 8'inci kilometredeki Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir dönerci dükkanının bacasında çıktı. Terminalin çatısından yükselen duman kentin birçok noktasında görülürken, bekleme salonu da dumanla doldu. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangınla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terminal'de yer alan bir işletmenin bacasından çıkan yangına ekiplerimiz 4 araç ile dakikalar içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Çok şükür ki bir yaralanma olmadı. İşletme sahiplerine ve yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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