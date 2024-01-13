İnegölspor - 24Erzincanspor: 2-0

STAT:İnegöl ilçe

HAKEMLER: Yusuf Aydın, Muhammed Yıldız, Orhan Timurtaş

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Muhammed Samed Karakoç (Dk. 84 Erkan Arda Çağdaş), Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan (Dk. 71 Okan Deniz), Orhan Aktaş, Yusut Talum, Uğur Utlu (DK. 71 Eren Emre Aydın) Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 77 Uğur Mustafa Türk)

24ERZİNCANSPOR: Hüseyin Koç - Kamil İçer, Furkan Işıkdemir (Dk. 80 Hasan Kaya) Ziya Alkurt, Çınar Tarhan, Emirhan Demir (Dk. 46 Gökhan Payal), Muhammed Enes Yılmaz (Dk. 46 Kubilay Türk Yılmaz) Yusuf Onur Arıkan, İlker Günaslan (Dk. 59 Ali Altınöz), Gençer Cansev, Bahadır Taşdelen (Dk. 80 Enes Yılmaz)

GOLLER: Dk. 31 Mustafa Batuhan Altıntaş, Dk. 70 Serhat Baştan (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Erkan Arda Çağdaş (İnegölspor) - Furkan Işıkdemir, Enes Yılmaz (24Erzincanspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 20´nci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında ağırladığı 24Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.

31'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Orhan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

70'inci dakikada İnegölspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Serhat'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşma İnegölspor´un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Bursa / İnegöl - Yavuz YILMAZ

2024-01-13 17:13:16

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