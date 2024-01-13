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        24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'dan şok sözler

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:40 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:40
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        24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'dan şok sözler
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        FarukKoca'nın, Halil Umut Meler'e attığı yumruğa atıfta bulunan Bülent Akan, "Bu hakemler bunları hak ediyor" dedi.

        İsmail Hakkı SEYMEN/İNEGÖL,(Bursa),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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