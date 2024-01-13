24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan'dan şok sözler
FarukKoca'nın, Halil Umut Meler'e attığı yumruğa atıfta bulunan Bülent Akan, "Bu hakemler bunları hak ediyor" dedi.
İsmail Hakkı SEYMEN/İNEGÖL,(Bursa),
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