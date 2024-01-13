Bursa'da, 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşen apartman yöneticisi öldü
BURSA'da, 6 katlı apartmanın yöneticisi Emin Gülen (67), 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
BURSA'da, 6 katlı apartmanın yöneticisi Emin Gülen (67), 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.
Olay saat 22.00 sıralarında Merkez Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Zafer Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 6 katlı Apartmanın yöneticisi olan Emin Gülen, henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düştü. Gürültü sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emin Gülen, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gülen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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