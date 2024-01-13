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        Bursa'da, 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşen apartman yöneticisi öldü

        BURSA'da, 6 katlı apartmanın yöneticisi Emin Gülen (67), 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 23:37 Güncelleme: 13.01.2024 - 23:40
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        Bursa'da, 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşen apartman yöneticisi öldü
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        BURSA'da, 6 katlı apartmanın yöneticisi Emin Gülen (67), 3'üncü kattan asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

        Olay saat 22.00 sıralarında Merkez Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Zafer Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 6 katlı Apartmanın yöneticisi olan Emin Gülen, henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düştü. Gürültü sesini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emin Gülen, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gülen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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