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        Bursa'da sunta yüklü TIR´ın dorsesinde 9 kaçak göçmen yakalandı

        BURSA´nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikadan yüklediği suntaları Arnavutluk'a götürecek olan TIR'ın dorsesinde, polis ekiplerince yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 2'si kadın 9 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 21:03 Güncelleme: 14.01.2024 - 21:05
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        Bursa'da sunta yüklü TIR´ın dorsesinde 9 kaçak göçmen yakalandı
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        BURSA´nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikadan yüklediği suntaları Arnavutluk'a götürecek olan TIR'ın dorsesinde, polis ekiplerince yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla giren Suriye uyruklu 2'si kadın 9 kişi yakalandı.

        İnegöl'deki bir fabrikadan öğle saatlerinde yüklediği suntaları Arnavutluk'a götürmek için yola çıkmak üzere olan sürücü Arnavut uyruklu Rama X. (40) yönetimindeki AF R 355 plakalı TIR'ın dorsesinden seslerin geldiği fark edildi. Aracın dorsesine bakan sürücü, şüphelileri görünce hırsızlık yapıldığını düşünerek polise haber verdi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, TIR'ın dorsesinde yüklü suntalar arasında saklanan 2'si kadın 9 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenlerin habersiz bindikleri TIR'la nereye gitmek istediklerini bilmedikleri öğrenildi.

        TIR sürücüsü göçmenlerden şikayetçi oldu. Şüpheliler gözaltına alınırken, İl göç idaresine teslim edilecekleri öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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