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        BURSA'DA İKİ KATLI AHIRDA ÇIKAN YANGINDA 10 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

        BURSA'da iki katlı ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Ahır kullanılamaz hale gelirken alevlerin arasında kalan 10 inek öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 04:59 Güncelleme: 15.01.2024 - 04:59
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        BURSA'DA İKİ KATLI AHIRDA ÇIKAN YANGINDA 10 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ
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        BURSA'da iki katlı ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Ahır kullanılamaz hale gelirken alevlerin arasında kalan 10 inek öldü.

        Merkeze bağlı kırsal İnkaya Mahallesi 2'inci İğde Sokakta bulunan Mustafa Güney'e (60) ait iki katlı ahırda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, ahırda bulunan saman balyalarına sıçrayarak kısa sürede yayıldı. Ahırdan yükselen dumanları gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki katlı ahır kısa sürede yangın topuna dönüşürken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Alevler bitişikteki evlere sıçramadan söndürülen yangında 10 inek öldü. Onlarca saman balyasının da kül olduğu yangından ahırın ikinci katı çöktü.

        Olayda yaralanan olmazken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. 

        Görüntü Dökümü:

        ------------------------

        -Yanan ahırın görüntüsü

        -İtfaiye ekiplerinin müdahalesi detaylar

        -Ahırdan detaylar 

        -Genel ve detay görüntüler

        DHA-Gündem - Türkiye-Bursa / Merkez - Yiğithan HÜYÜK

        2024-01-15 04:59:09

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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