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        Pazara giderken öldü; cenazenin ıslanmaması için üzerine şemsiye koydular

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinden çıkıp pazara gittiği öğrenilen Necmettin Altınyollar (75), yolda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Polis, savcı gelene kadar, yağmurda ıslanmaması için cenazeyi şemsiyeyle yağmurdan korudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:21 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:25
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        Pazara giderken öldü; cenazenin ıslanmaması için üzerine şemsiye koydular
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinden çıkıp pazara gittiği öğrenilen Necmettin Altınyollar (75), yolda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Polis, savcı gelene kadar, yağmurda ıslanmaması için cenazeyi şemsiyeyle yağmurdan korudu.

        Olay, saat 14.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi Kanarya Caddesi'ndeki otobüs durağında meydana geldi. Semt pazarına gittiği öğrenilen Necmettin Altınyollar, iddiaya göre, kendisini kötü hissedince otobüs durağındaki banka oturdu. Bir anda yere düşen Altınyollar'ın hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Altınyollar'ın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin yağmurda ıslanmaması için şemsiye tuttuğu cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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