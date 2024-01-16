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        Şarkıcı Esra Akman'ın 11'inci kattan düşen kardeşi öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:15
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        Şarkıcı Esra Akman'ın 11'inci kattan düşen kardeşi öldü (2)
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        ERKEKARKADAŞIYLA TARTIŞMIŞ

        Bursa'da 20 katlı rezidansın 11'inci katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden güzellik uzmanı Özlem Akman'ın (26), olaydan kısa süre önce bilinmeyen bir nedenle erkek arkadaşıyla tartıştığı belirtildi. Kardeşi Esra Akman'ın emniyette verdiği ifadesinde, "Erkek arkadaşı yüzünden sıkıntılar çekiyordu, akşam da tartışmaya başladılar. Neden tartıştıklarını sorduğumuzda, 'Namaz kılıp geleceğim, sonra size her şeyi anlatacağım' dedi. Bir süre sonra evde olmadığını fark ettik. Aşağı indiğimizde yerde yattığını gördük" dediği öğrenildi.

        Özlem Akman'ın cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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