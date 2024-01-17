Arıza yapan otomobillerine çarpan kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldular
BURSA´nınİnegöl ilçesinde 2 kişi, yolda kalıp ittikleri otomobillerine çarpan kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. 2 kişinin ölümden döndüğü o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
BURSA´nınİnegöl ilçesinde 2 kişi, yolda kalıp ittikleri otomobillerine çarpan kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. 2 kişinin ölümden döndüğü o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl-İsaören Mahallesi yolunda meydana geldi. Otomobilleriyle, ilçe merkezinden İsaören Mahallesi istikametine seyir halinde olan 2 kişi, arıza yapan araçlarını itmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen bir kamyonet, otomobile çarparak yol kenarına savruldu. 2 kişinin ölümden saniyelerle kurtulduğu o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN YARDIMINA KOŞTULAR
Görüntülerde arıza yapan otomobillerini iten 2 kişinin, son anda arkadan gelen kamyoneti fark ederek yol kenarına kaçması, kamyonetin ise otomobile çarparak yolun karşısına savrulması yer aldı. Kazanın şokunu atlatan 2 kişinin sürücüye yardım etmek için yolun karşısındaki kamyonetin yanına koştuğu anlar da görüntülere yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.