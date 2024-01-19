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        BURSA'DA, ŞİDDETLİ RÜZGARDA DEVRİLEN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 02:31 Güncelleme: 19.01.2024 - 02:31
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        BURSA'DA, ŞİDDETLİ RÜZGARDA DEVRİLEN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
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        BURSA'da,saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Süleyman Aydoğan (33) hayatını kaybetti. Aydoğan'ı kendi motosikleti ile takip ettiği sırada olayı gören ve ilk müdahalede bulunmaya çalışan arkadaşı gözyaşlarına boğuldu.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Avrupa Konseyi Bulvarı, Çukurca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden İzmir istikametine 16 BAH 768 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Süleyman Aydoğan (33), saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Metrelerce savrularak devrilen motosikletten fırlayan Aydoğan, başını demir bariyerlere çarptı. Peşinden kendi motosikleti ile gelen arkadaşı kazanın ardından hareketsiz yatan Aydoğan'ın yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aydoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.

        KURTARMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA ÖLEN ARKADAŞI İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Sağlık ekiplerinin ölüm haberini vermesi üzerine Aydoğan'ın arkadaşı olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Aydoğan'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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