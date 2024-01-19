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        Adalet Bakanı Tunç; Türkiye Yüzyılı, bilimin de yüzyılı olacak

        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) canlı yayınlanan ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu izledi. Türkiye'nin uzay teknolojisinde de ilerleme sağladığını belirten Bakan Tunç, ''Türkiye Yüzyılı, bilimin de yüzyılı olacak, bu yüzyıl çocuklarımızın gençlerimizin omzunda olacak'' dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 03:22 Güncelleme: 19.01.2024 - 03:25
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        Adalet Bakanı Tunç; Türkiye Yüzyılı, bilimin de yüzyılı olacak
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        ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) canlı yayınlanan ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu izledi. Türkiye'nin uzay teknolojisinde de ilerleme sağladığını belirten Bakan Tunç, ''Türkiye Yüzyılı, bilimin de yüzyılı olacak, bu yüzyıl çocuklarımızın gençlerimizin omzunda olacak'' dedi.

        Bursa'ya çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ziyaretleri öncesi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) incelemelerde bulundu, ardından ilk Türk astronotu olarak uzay yolculuğuna çıkan Alper Gezeravcı'nın, Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilen fırlatma işlemini canlı bağlantı ile İzledi. Bakan Tunç, Gezeravcı'nın tarihi uzay yolculuğunu Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve vatandaşlarla birlikte izledi.

        Burada açıklamada bulunan Bakan Tunç, bügünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, ''Bugünü hiç unutmayacağız. Türkiye'nin artık bilimde, uzay teknolojisinde, sanayide ve diğer alanlarda nasıl ilerlediğini hep beraber görüyoruz. Türkiye Yüzyılı bilimin de yüzyılı olacak inşallah. Bu yüzyıl çocuklarımızın, gençlerimizin omzunda yükselecek." dedi.

        'ALPER GEZERAVCI, UZAYDA BİLİM AVLAYACAK'

        İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunda 13 deney yapacağını ifade eden Bakan Tunç, ''Alper Gezeravcı uzayı gezecek, orada bilim avlayacak. Orada 13 deney yapacak ve Gezeravcı, 14 gün sonra inşallah aramıza dönecek. Türkiye'de onu coşkuyla karşılayacağız ve orada yaptığı deneyleri milletimize anlatacak. Bu ilk olacak ama bundan sonrası artık peşi sıra gelecek. Özellikle uzay teknolojisi alanında çok sayıda bilim insanı ülkemizden yetişecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Bugün bu bir başlangıç. Türkiye'nin uzayda kendi ürettiği uyduları var. Haberleşme uyduları var ve sürekli geliştirdiği uyduları var. Savunma sanayi teknolojisinde belli bir noktaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun gösterdiği hedefte hiç durmadan ilerlemeye devam ediyoruz. İşte bugün de bunun en güzel örneğini gördük. Alper'e hayırlı yolculuklar diliyoruz. 14 gün sonra aramıza inşallah sağ salim gelmesine ve orada gördüklerini, yaşadıklarını, yaptığı deneyleri anlatmasını bekliyoruz. Nice uzay yolculukları inşallah. Türkiye Yüzyılı inşallah bilimin yüzyılı olacak, teknolojinin yüzyılı olacak. Gençlerin ve çocukların yüzyılı olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin daha nice başarılara adım atmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.'' diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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