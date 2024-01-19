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        Lodos saç çatıyı yediemin otoparkına uçurdu; 3 araç zarar gördü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle uçan bir binanın çatısı, yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü, 3 araç zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 19:24 Güncelleme: 19.01.2024 - 19:25
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        Lodos saç çatıyı yediemin otoparkına uçurdu; 3 araç zarar gördü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde lodos nedeniyle uçan bir binanın çatısı, yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü, 3 araç zarar gördü.

        Olay, Süleymaniye Mahallesi Özoluk Sokak´ta meydana geldi. Zaman zaman şiddetini artıran lodos nedeniyle, bir inşaat firmasına ait binanın saç çatısı uçtu. 5 metre uzunluğundaki çatı, binanın yanından bulunan yediemin otoparkındaki araçların üzerine düştü. Çatının altında kalan 3 araçta hasar meydana gelirken, çatı, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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