Bursa'da variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi; 1 gözaltı BURSA'da bir depoya yapılan baskında, variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da bir depoya yapılan baskında, variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sahte içki üretimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; alınan ihbar üzerine merkez Osmangazi ilçesindeki bir depoya baskın yapıldı. Depoda bulunan variller içinde 5 ton sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, depo sahibi A.T., gözaltına alındı.

Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.