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        Bursa'da variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi; 1 gözaltı

        BURSA'da bir depoya yapılan baskında, variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 19:47 Güncelleme: 19.01.2024 - 19:50
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        Bursa'da variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi; 1 gözaltı
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        BURSA'da bir depoya yapılan baskında, variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sahte içki üretimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; alınan ihbar üzerine merkez Osmangazi ilçesindeki bir depoya baskın yapıldı. Depoda bulunan variller içinde 5 ton sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, depo sahibi A.T., gözaltına alındı.

        Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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