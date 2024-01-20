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        Otomobilin çarptığı yayayı yağmurdan korumak için şemsiye tuttu

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Senayi Ç. (63), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması nedeniyle yaralandı. Kazanın ardından asfaltta yatan yaralıya çevredeki bir esnaf şemsiye tutup, sağanaktan korudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 21:18 Güncelleme: 20.01.2024 - 21:20
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        Otomobilin çarptığı yayayı yağmurdan korumak için şemsiye tuttu
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Senayi Ç. (63), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması nedeniyle yaralandı. Kazanın ardından asfaltta yatan yaralıya çevredeki bir esnaf şemsiye tutup, sağanaktan korudu.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İlker A. (55) yönetimindeki 16 CND 10 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Senayi Ç.'ye çarptı. Senayi Ç. yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir esnaf, asfaltta yatan yaralıyı yağmurdan korumak için şemsiye getirerek ambulansa bindirilene kadar şemsiye tuttu. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinayi Ç., tedaviye alındı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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