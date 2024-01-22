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        OTOMOBİLLE ÇARPARAK YARALADIĞI YAYANIN YANINDA AĞLADI

        BURSA´nın İnegöl ilçesinde, soğuk algınlığı nedeniyle gittiği hastaneden dönen İlker B. (29), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından otomobilden inen kadın sürücü İrem Gül B. (26), yaralının yanına giderek gözyaşlarına hakim olamadı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 03:35 Güncelleme: 22.01.2024 - 03:35
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        OTOMOBİLLE ÇARPARAK YARALADIĞI YAYANIN YANINDA AĞLADI
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        BURSA´nın İnegöl ilçesinde, soğuk algınlığı nedeniyle gittiği hastaneden dönen İlker B. (29), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın ardından otomobilden inen kadın sürücü İrem Gül B. (26), yaralının yanına giderek gözyaşlarına hakim olamadı. 

        Kaza saat 00.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan İrem Gül B. yönetimindeki 16 KNY 01 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İlker B.'ye çarptı. Kazanın ardından aracından çıkarak yaralının başından bir an olsun ayrılmayan kadın sürücü, gözyaşlarına hakim olamadı. Oldukça üzgün olduğu görülen kadın, yerde yatan İlker B.´ye yardımcı olmaya çalıştı.  Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

        Tedavi altına alınan İlker B.´nin, kazadan kısa süre önce soğuk algınlığı şikayeti nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine gelerek muayene olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Görüntü Dökümü

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        -Sürücüden detay

        -Otomobil sürücüsünün yayanın başında beklemesi detay

        -Yaralı yayanın hastaneye kaldırılması detay

        DHA-Gündem - Türkiye-Bursa / İnegöl - Yavuz YILMAZ

        2024-01-22 03:34:59

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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