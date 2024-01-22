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        Otomobil önündeki araca çarpıp kanala düştü

        BURSA´nın İnegöl ilçesinde, önündeki otomobile çarpıp, yol kenarındaki kanala düşen otomobilde bulunan Nurhan A. (63) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:25
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        Otomobil önündeki araca çarpıp kanala düştü
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        BURSA´nın İnegöl ilçesinde, önündeki otomobile çarpıp, yol kenarındaki kanala düşen otomobilde bulunan Nurhan A. (63) yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Kavşağı´nda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan İsmail A. (65) yönetimindeki 16 NAA 70 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önünde seyreden Hatice K.´nin (35) kullandığı 06 YB 4583 plakalı otomobile çarptı, ardından savrulup kanala düştü. Otomobildeki Nurhan A. yaralandı.

        İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan Nurhan A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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