Otomobil önündeki araca çarpıp kanala düştü

BURSA´nın İnegöl ilçesinde, önündeki otomobile çarpıp, yol kenarındaki kanala düşen otomobilde bulunan Nurhan A. (63) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Kavşağı´nda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan İsmail A. (65) yönetimindeki 16 NAA 70 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önünde seyreden Hatice K.´nin (35) kullandığı 06 YB 4583 plakalı otomobile çarptı, ardından savrulup kanala düştü. Otomobildeki Nurhan A. yaralandı.

İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan Nurhan A.´nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.