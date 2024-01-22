Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        'Tezgah yeri' kavgasında çivili sopa ile darbedildi; bir gözünü kaybetti

        BURSA'da'tezgah yeri' nedeniyle pazarcı 2 aile arasında çıkan kavgada çivili sopa ile darbedilen Yağızhan Y. (30) sol gözünü kaybetti, babası Fahrettin Y. (61) yaralandı. Kavgaya karışan pazarcı 2 kardeş yakalanırken, kavga anları kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Tezgah yeri' kavgasında çivili sopa ile darbedildi; bir gözünü kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da'tezgah yeri' nedeniyle pazarcı 2 aile arasında çıkan kavgada çivili sopa ile darbedilen Yağızhan Y. (30) sol gözünü kaybetti, babası Fahrettin Y. (61) yaralandı. Kavgaya karışan pazarcı 2 kardeş yakalanırken, kavga anları kameraya yansıdı.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yapan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y. (61), iddiaya göre daha önce 'tezgah yeri' nedeniyle kavga ettikleri pazarcı kardeşler Tolga Y. (30) ve Beytullah Y. (35) ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında yine 'tezgah yeri' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma yumruklu, tekmeli kavgaya dönüşürken, Tolga Y., elindeki çivili sopayla Yağızhan Y.'ye vurmaya başladı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırılırken, aldığı darbeler sonucu başından ve gözünden yaralanan Yağızhan Y. ile babası Fahrettin Y., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sol gözü görme yetisini kaybeden Yağızhan Y., Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, Tolga Y. ve Beytullah Y. kardeşler gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk iddialarına hızlı cevap
        Aşk iddialarına hızlı cevap
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!

        Benzer Haberler

        Otomobil önündeki araca çarpıp kanala düştü
        Otomobil önündeki araca çarpıp kanala düştü
        U16 maçında basket sahası boks ringine döndü; 1 oyuncunun dişleri kırıldı
        U16 maçında basket sahası boks ringine döndü; 1 oyuncunun dişleri kırıldı
        U16 karşılaşmasında basket sahası boks ringine döndü; 1 oyuncunun dişleri k...
        U16 karşılaşmasında basket sahası boks ringine döndü; 1 oyuncunun dişleri k...
        Bursa'da taciz iddiasıyla metroda bir kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 8 yıl...
        Bursa'da taciz iddiasıyla metroda bir kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 8 yıl...
        Dededen toruna üç kuşaktır bekçilik yapıyorlar
        Dededen toruna üç kuşaktır bekçilik yapıyorlar
        Bursa'da eski kız arkadaşını kafa darbeleriyle yaraladığı öne sürülen sanık...
        Bursa'da eski kız arkadaşını kafa darbeleriyle yaraladığı öne sürülen sanık...