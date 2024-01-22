Marriott International, Uludağ'a geliyor Marriott International, DYC Turizm İşletmecilik ile Uludağ'da Autograph Collection Hotel açmak üzere anlaşma imzaladı. Uludağ 2. Gelişim Bölgesinde yer alacak otelin, yılın on iki ayı hizmet verecek bir dağ oteli olması ve 2024'ün son çeyreğinde açılması planlanıyor.

Marriott International, DYC Turizm İşletmecilik ile Uludağ'da Autograph Collection Hotel açmak üzere anlaşma imzaladı. Uludağ 2. Gelişim Bölgesinde yer alacak otelin, yılın on iki ayı hizmet verecek bir dağ oteli olması ve 2024'ün son çeyreğinde açılması planlanıyor.

Marriott International Avrupa, Orta Doğu ve Afrika İş Geliştirmeden Sorumlu Başkanı Jerome Briet, "DYC Turizm İşletmecilik ile birlikte Autograph Collection otellerini, tüm dünyadan seyahatseverlerin Türkiye'de keşfedebileceği büyüleyici bir konuma taşımaktan heyecan duyuyoruz. Uludağ, kendine has yöresel dokusuyla özgünlüğe odaklanan ve özenle seçilmiş otellerden oluşan markamız için mükemmel bir destinasyon. Bu imza aynı zamanda Marriott International'ın Türkiye'deki portföyünü büyütme ve sunduğu seyahat deneyimlerini çeşitlendirme taahhüdüyle de uyumlu" şeklinde konuştu.

ULUDAĞ HER MEVSİM FARKLI SEYAHAT DENEYİMİ SUNMA POTANSİYELİYLE ÖNE ÇIKIYOR

DYC Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan, açılacak yeni tesise ilişkin, "Yakın geçmişte Bursa'da ve ulusal çapta birçok başarılı işe imza attık. Bu girişimimizi de temel ilkelerimiz ve vizyonumuzla uyumlu bir şekilde, dünya çapında tanınan ve kurumsallaşmış bir markanın başarılarından ilham alarak yönetmeyi hedefliyoruz. Uludağ, yalnızca kış turizmiyle değil; sağlık, gastronomi, sanat başta olmak üzere her mevsim farklı seyahat deneyimi sunma potansiyeliyle de öne çıkıyor. Marriott International ve Autograph Collection markasıyla öncelikli hedefimiz, bölgede kış turizminin ötesine uzanan, farklı seyahat deneyimleri sunan bir tesis yaratmak olacak" ifadelerini kullandı.

Kayak pistlerinden konaklama alanlarına doğrudan erişim sağlayan ski-in&ski-out otel özelliğiyle Autograph Collection Hotel, kayak pistlerine hakim bir manzaraya sahip olacak. İki ve üç yatak odalı süitler de dahil toplam 92 oda ve beş dağ evinden oluşacak şekilde planlanan otelde restoranlar, spa ve sağlıklı yaşam merkezi, yüzme havuzu, business center, toplantı alanları, mağazalar ve çocuk kulübü gibi çeşitli eğlence ve dinlenme olanakları yer alacak.

DHA-Ekonomi - Türkiye-Bursa - DHA

2024-01-22 16:06:50