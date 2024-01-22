Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Marriott International, Uludağ'a geliyor

        Marriott International, DYC Turizm İşletmecilik ile Uludağ'da Autograph Collection Hotel açmak üzere anlaşma imzaladı. Uludağ 2. Gelişim Bölgesinde yer alacak otelin, yılın on iki ayı hizmet verecek bir dağ oteli olması ve 2024'ün son çeyreğinde açılması planlanıyor.   

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marriott International, Uludağ'a geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Marriott International, DYC Turizm İşletmecilik ile Uludağ'da Autograph Collection Hotel açmak üzere anlaşma imzaladı. Uludağ 2. Gelişim Bölgesinde yer alacak otelin, yılın on iki ayı hizmet verecek bir dağ oteli olması ve 2024'ün son çeyreğinde açılması planlanıyor.   

        Marriott International Avrupa, Orta Doğu ve Afrika İş Geliştirmeden Sorumlu Başkanı Jerome Briet, "DYC Turizm İşletmecilik ile birlikte Autograph Collection otellerini, tüm dünyadan seyahatseverlerin Türkiye'de keşfedebileceği büyüleyici bir konuma taşımaktan heyecan duyuyoruz. Uludağ, kendine has yöresel dokusuyla özgünlüğe odaklanan ve özenle seçilmiş otellerden oluşan markamız için mükemmel bir destinasyon. Bu imza aynı zamanda Marriott International'ın Türkiye'deki portföyünü büyütme ve sunduğu seyahat deneyimlerini çeşitlendirme taahhüdüyle de uyumlu" şeklinde konuştu.  

        ULUDAĞ HER MEVSİM FARKLI SEYAHAT DENEYİMİ SUNMA POTANSİYELİYLE ÖNE ÇIKIYOR 

        DYC Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan, açılacak yeni tesise ilişkin, "Yakın geçmişte Bursa'da ve ulusal çapta birçok başarılı işe imza attık. Bu girişimimizi de temel ilkelerimiz ve vizyonumuzla uyumlu bir şekilde, dünya çapında tanınan ve kurumsallaşmış bir markanın başarılarından ilham alarak yönetmeyi hedefliyoruz. Uludağ, yalnızca kış turizmiyle değil; sağlık, gastronomi, sanat başta olmak üzere her mevsim farklı seyahat deneyimi sunma potansiyeliyle de öne çıkıyor. Marriott International ve Autograph Collection markasıyla öncelikli hedefimiz, bölgede kış turizminin ötesine uzanan, farklı seyahat deneyimleri sunan bir tesis yaratmak olacak" ifadelerini kullandı.  

        Kayak pistlerinden konaklama alanlarına doğrudan erişim sağlayan ski-in&ski-out otel özelliğiyle Autograph Collection Hotel, kayak pistlerine hakim bir manzaraya sahip olacak. İki ve üç yatak odalı süitler de dahil toplam 92 oda ve beş dağ evinden oluşacak şekilde planlanan otelde restoranlar, spa ve sağlıklı yaşam merkezi, yüzme havuzu, business center, toplantı alanları, mağazalar ve çocuk kulübü gibi çeşitli eğlence ve dinlenme olanakları yer alacak.  

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Bursa - DHA

        2024-01-22 16:06:50

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!

        Benzer Haberler

        'Tezgah yeri' kavgasında çivili sopa ile darbedildi; bir gözünü kaybetti
        'Tezgah yeri' kavgasında çivili sopa ile darbedildi; bir gözünü kaybetti
        Otomobil önündeki araca çarpıp kanala düştü
        Otomobil önündeki araca çarpıp kanala düştü
        U16 maçında basket sahası boks ringine döndü; 1 oyuncunun dişleri kırıldı
        U16 maçında basket sahası boks ringine döndü; 1 oyuncunun dişleri kırıldı
        U16 karşılaşmasında basket sahası boks ringine döndü; 1 oyuncunun dişleri k...
        U16 karşılaşmasında basket sahası boks ringine döndü; 1 oyuncunun dişleri k...
        Bursa'da taciz iddiasıyla metroda bir kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 8 yıl...
        Bursa'da taciz iddiasıyla metroda bir kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 8 yıl...
        Dededen toruna üç kuşaktır bekçilik yapıyorlar
        Dededen toruna üç kuşaktır bekçilik yapıyorlar