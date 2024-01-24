Bursa'da, firari FETÖ'cü mutfak dolabında saklanırken yakalandı

BURSA'da, FETÖ/PDY´ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan Kurban, saklandığı evin mutfak dolabında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayhan Kurban'ın yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Fiziki ve teknik takibin ardından Kurban'ın, Nilüfer ilçesinde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, 23 Ocak'ta, adrese düzenlenen operasyonda, hükümlüyü mutfak dolabında yakaladı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ayhan Kurban, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.