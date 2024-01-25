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        Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu; 620 obje ele geçirildi, 1 gözaltı

        BURSA'datarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.K. operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 620 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:20
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        Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu; 620 obje ele geçirildi, 1 gözaltı
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        BURSA'datarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.K. operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 620 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.K. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli, Nilüfer ilçesindeki adresine düzenlenen baskınla gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada; 403 adet üzerinde Arapça-Farsça ibareler bulunan farklı dönemlere ait mühür, 10 adet metal yüzük, 25 adet kolye, 21 adet sikke, 1'i mauser 1'i toplu tabanca olmak üzere 2 adet tarihi eser niteliğinde silah, 20 adet üzerlerinde işlemeler bulunan tahta obje, 5 adet üzerinde Arapça-Farsça ibareler bulunan tablo, 101 adet üzerlerinde işlemeler bulunan metal obje, 1 adet deri su matarası, 9 adet ahşap havan, 4 adet tokmak, 8 adet üzerinde işlemeler bulunan porselen obje, 2 adet üzerinde işlemeler bulunan toprak vazo, 1 adet metal sapı bulunan bakır obje, 2 adet öğütücü, 2 adet kılıç ve kını, 2 adet ahşap baston, 1 adet bakır sini, 1 adet musluklu güğüm olmak üzere toplamda 620 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Objelere el konulurken, M.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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